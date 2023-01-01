Дуэль до первой смерти. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

Еще совсем недавно военные разведчики Николай и Коля были друзьями. За их плечами десятки боевых операций, где им не было равных. Но вышло так, что после развала армии друзья пошли каждый своей дорогой. Николай устроился на работу инструктором службы безопасности крупного концерна. А Колю прельстил «легкий» хлеб киллера, благо боевого опыта матерому спецназовцу не занимать. И пошли валиться направо-налево «справедливо наказанные» бизнесмены и политики. Полиция сбилась с ног, пытаясь вычислить зарвавшегося убийцу… Но – клин клином вышибают. Кто лучше других знает повадки и приемы разведчика, как не его коллега по военному ремеслу. Николай бросает вызов бывшему напарнику, а это значит – дуэль до первой смерти.



Дуэль до первой смерти слушать на видеосервисе Wink.