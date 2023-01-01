Дубровский. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Одна из самых драматичных и лиричных повестей русской классической литературы о любви и верности, чести и достоинстве, благородстве и справедливости. Ссора соседей-помещиков Андрея Гавриловича Дубровского и Кириллы Петровича Троекурова приводит к тому, что старый Дубровский лишается своего поместья. Приехавший из Петербурга его сын Владимир решает отомстить за отца, сжигает родовое гнездо и уходит с крестьянами в лес. Он становится «благородным разбойником», – не во имя романтического идеала, а в соответствии с понятиями дворянина и офицера. Под видом учителя французского языка он появляется в доме Троекуровых, где встречает Машу Троекурову и отказывается от планов мести. Но, обвенчанная против своей воли с князем Верейским, Маша отказывается нарушить данное ею слово, сохраняя верность долгу…



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