Другой Путь. Борис Акунин,Григорий Чхартишвили (книга, 2020) слушать онлайн

Борис Акунин продолжает «Аристономию» – книгу, ставшую, по признанию автора, «первым серьезным романом» в его жизни. Как и предыдущая книга серии, «Другой путь» блестяще прочитан Народным артистом РФ Александром Клюквиным и повествует о мире личных отношений и Любви. Дата выхода книги – 11 сентября, день Великого Спокойствия, была выбрана автором по буддийскому календарю, и мы уверены, принесет удачу новому роману. © Акунин-Чхартишвили 2015 ©



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