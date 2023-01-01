Дропкат реальности, или магия блефа. Надежда Мамаева
Wink
Аудиокниги
Дропкат реальности, или магия блефа. Надежда Мамаева

Дропкат реальности, или магия блефа. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика727 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

"Дропкат реальности, или магия блефа" – роман Надежды Мамаевой, фэнтези. Не головокружительная красавица, да еще и с сомнительным приданым – чем не разменная монета для отчима? И суждена бы была Вассарии роль безропотной жены при старике-муже, если бы не авантюрный нрав, да наследство, оставленное дедом. Какое наследство, спросите вы? Ловкие руки и умение вести игру, что присущи лишь настоящему шулеру. Эта история об одной лицедейке, двух мужчинах и подростке, с шаффлом из приключений, фулл хаусом любви, разложенная по мастям на пятьдесят две карты.

Дропкат реальности, или магия блефа слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
727 мин / 12:07

Рейтинг