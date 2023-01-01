Дропкат реальности, или магия блефа. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

"Дропкат реальности, или магия блефа" – роман Надежды Мамаевой, фэнтези. Не головокружительная красавица, да еще и с сомнительным приданым – чем не разменная монета для отчима? И суждена бы была Вассарии роль безропотной жены при старике-муже, если бы не авантюрный нрав, да наследство, остав�ленное дедом. Какое наследство, спросите вы? Ловкие руки и умение вести игру, что присущи лишь настоящему шулеру. Эта история об одной лицедейке, двух мужчинах и подростке, с шаффлом из приключений, фулл хаусом любви, разложенная по мастям на пятьдесят две карты.



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