Древо. Пожиратель. Андрей Рымин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Рымин – разноплановый писатель-фантаст, автор нескольких серий, написанных в различных поджанрах фантастики. Представляем в аудиоформате его популярную серию «Древо», созданную в антураже «попаданчества» и бояръ-аниме. Открывает её роман «Пожиратель». Саша Углов – студент-первокурсник. К сожалению, он запустил себя, набрал лишний вес, и здоровье юноши уже никуда не годится. Однажды у Саши случается сердечный приступ. Герой умирает, но его сознание оказывается в теле другого человека в ином мире. Теперь он Рэйсан Рэ – наследник известного рода. У молодого аристократа сильное натренированное тело и блестящие перспективы. Девушки просто вешаются на него, о чем Саша и мечтать не мог. Но вокруг богатых и знатных особ всегда масса подковёрных игр и интриг. Вот и на нашего героя вместе с приятными сюрпризами сыпется куча проблем. Например, оказывается, что он участник заговора, но его подробности тому, кто попал в это тело совсем недавно, совершенно неизвестны. Помимо прочего Саша получает талант, о котором гласят древние пророчества. Уж в этом-то повезло? Смотря с какой стороны посмотреть… Подробности – в аудиокниге.



Древо слушать на видеосервисе Wink.