Древо ангела. Люсинда Райли
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Древо ангела. Люсинда Райли

Древо ангела. Люсинда Райли (книга, 2024) слушать онлайн

7.02024, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза1217 мин16+
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Сюжет

Прошло тридцать лет с тех пор, как Грета покинула Марчмонт-Холл, величественный и красивый дом, расположенный на холмах Монмутшира. Трагический несчастный случай стер из ее памяти более двух последних десятилетий. Когда она возвращается домой у нее нет никаких воспоминаний об этом месте. Во время прогулки по лесу Грета находит могилку. Надпись выцвела, но она смогла понять, что там похоронен ребенок. Теперь Грета полна стремления восстановить утраченные воспоминания. Стремление, которое глубже погрузит ее в собственную жизнь и жизнь ее семьи.

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