Древо ангела. Люсинда Райли (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Прошло тридцать лет с тех пор, как Грета покинула Марчмонт-Холл, величественный и красивый дом, расположенный на холмах Монмутшира. Трагический несчастный случай стер из ее памяти более двух последних десятилетий. Когда она возвращается домой у нее нет никаких воспоминаний об этом месте. Во в�ремя прогулки по лесу Грета находит могилку. Надпись выцвела, но она смогла понять, что там похоронен ребенок. Теперь Грета полна стремления восстановить утраченные воспоминания. Стремление, которое глубже погрузит ее в собственную жизнь и жизнь ее семьи.



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