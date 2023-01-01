Древняя Тайна Цветка Жизни. Том 1. Друнвало Мельхиседек
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Древняя Тайна Цветка Жизни. Том 1. Друнвало Мельхиседек

Древняя Тайна Цветка Жизни. Том 1. Друнвало Мельхиседек (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика698 мин16+
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Сюжет

Цветок Жизни – это простой геометрический узор, заключающий в себе все тайны мироздания. Друнвало – физик по образованию, член эзотерического ордена Мельхиседеков, прошедший обучение у 70 духовных учителей самых разных традиций. В этой богато иллюстрированной книге он впервые письменно фиксирует материалы своих семинаров «Цветок Жизни». Читателя ждет потрясающее путешествие по мирам сакральной геометрии, древнейшей истории, естественных наук, египетской магии и современных экологических проблем, приводящее к пониманию, почему мир таков, какой он есть, и что мы должны сделать с самими собой, чтобы сохранить и улучшить его. В книге также даются подробные инструкции по «медитации Мер-Ка-Ба» – методике построения Тела Света человека и пробуждения памяти о том, кто мы есть и куда идем.

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