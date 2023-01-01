Древний мир. Все герои мировой истории. Наталия Басовская
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Древний мир. Все герои мировой истории. Наталия Басовская

Древний мир. Все герои мировой истории. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Русская литература592 мин12+
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Сюжет

Истории жизни всех самых интересных и ярких исторических личностей, рассказанные известным историком Наталией Басовской. Истории жизни всех самых интересных и ярких исторических личностей, рассказанные известным историком Наталией Басовской собраны в этой книге. Герои, злодеи, роковые женщины, владыки полумира и бунтари любили, ненавидели, боролись, проигрывали и побеждали много лет назад, но их судьбы волнуют нас до сих пор. Все их тайны приоткрывает перед читателем знаменитый историк. Что связывало Ричарда Львиное сердце и короля Франции? Кто был более жесток, чем герцог Альба? Кого на самом деле любила Нефертити? Почему старый Китай закончился при Императрице Цы Си? Все ответы в этой аудиокниге.

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