Дразнилки. Александр Матюхин (книга, 2024) слушать онлайн

Александр Матюхин – популярный автор отечественного триллера и хоррора, лауреат премии «Мастера ужасов», мастер глубокого психологизма и эмоциональной достоверности! В небольшом курортном городке в начале двухтысячных пропадает старшеклассник. Обычный задиристый пацан: полный жизни, наглый и готовый на многое, чтобы сохранить статус дворового вожака. Поиски не дают результатов. И лишь время от времени в городке продолжают тихо исчезать люди. Проходит двадцать лет – и паренек возвращается. Он не повзрослел ни на день… Но изменился. И теперь хочет… отомстить? Или просто вернуть то, чего когда-то лишился? Пошататься по улицам после наступления темноты… Подразнить немного старых друзей… Сыграть в одну веселую игру… Эта история – про извечное тщетное бегство от ошибок прошлого. Про взросление и подростковую жестокость. И про то, как, случайно дав выход ярости, можно открыть вход чему-то, куда более страшному…





Дразнилки слушать на видеосервисе Wink.