Драйв-менеджмент. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Слово драйв – символ нашего динамичного, требующего энергии и напора времени. Это увлеченность и энтузиазм, движение и риск, состояние душевного подъема и ощущение полноты жизни, нацеленность на достижение цели и получение удовольствия. Термин драйв-менеджмент появился совсем недавно – это новый стиль ведения бизнеса, умение управлять драйвом. Известный психолог Игорь Вагин предлагает советы и психотехники, которые научат вас повышать и правильно использовать состояние драйва. Вы поднимете физический тонус и эмоциональный настрой, улучшите работоспособность и стрессоустойчивость, забудете про депрессии, хроническую усталость и синдром «выгорания», настроитесь на преодоление препятствий, повысите эффективность принятия решений. Вы научитесь убеждать людей и мотивировать свою команду, контролировать эмоции сотрудников, проводить яркие публичные выступления и быть убедительным во время переговоров. Вы сможете управлять своей судьбой, жить и работать энергично, радостно и интересно!



Драйв-менеджмент слушать на видеосервисе Wink.