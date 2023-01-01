Драйв: Что на самом деле нас мотивирует. Дэниел Пинк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это книга о мотивации. О том, что же на самом деле мотивирует людей к выдающимся результатам. Возможно, вы подумали: ну конечно же – это деньги. Много денег. В конце концов, люди ведь работают ради денег, да и практика «сделай А и я дам тебе Б» стала чуть ли не классикой менеджмента. Удивительно слышать, что это в корне неверно! В своем провокационном бестселлере Дэниел Пинк убедительно доказывает, что в информационную эпоху бихевиористская система мотивации, основанная лишь на вознаграждении за достижение результата, стала не просто бесполезна, но и в ряде случаев прямо вредит и сотрудникам, и фирме. Но как же тогда мотивировать персонал достигать целей и побеждать конкурентов? Нужно сделать акцент на природном стремлении каждого человека к совершенству, мастерству и независимости и нанимать только тех людей, у которых сильна внутренняя мотивация. Это не так сложно, как может показаться, а в книге вы найдете простые и понятные инструменты построения новой системы мотивации.



Драйв: Что на самом деле нас мотивирует слушать на видеосервисе Wink.