Дракула (сокращенный пересказ). Брэм Стокер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хочешь попасть в неведомый мир, полный опасностей и приключений? Тогда эта аудиокнига для тебя! Голос Дракулы вызовет мурашки, и холодок пробежит по телу… Познакомься с бесстрашным Джонатаном Харкером и его друзьями, узнай, кто такие вампиры и как с ними бороться, а главное – как их победить! И помни, что злые силы отступают перед смелыми и находчивыми! Пересказ Ростислава Нестерова.



Дракула (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.