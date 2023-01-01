Дракула (инсценировка). Брэм Стокер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман Брэма Стокера – общеизвестная классика вампирского жанра, а его граф Дракула – поистине бессмертное существо, пережившее множество экранизаций и ставшее воплощением всего самого коварного и таинственного, на что только способна человеческая фантазия. Вам предстоит услышать пять голосов, повествующих о пережитых ими кошмарных встречах с Дракулой. Девушка Люси, получившая смертельный укус и постепенно становящаяся вампиром, ее возлюбленный, не находящий себе места от отчаянья, мужественный врач, распознающий зловещие симптомы… Отрывки из их дневников и писем шаг за шагом будут приближать вас к разгадке зловещей тайны.



Дракула (инсценировка) слушать на видеосервисе Wink.