Драконья практика. Анна Минаева
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Аудиокниги
Драконья практика. Анна Минаева

Драконья практика. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика355 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Минаевой – «Драконья практика». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Училась себе в академии, почти никого не трогала, высшее образование получала… И на тебе – на практику отправляют против моей воли! Да никуда-то там, а в целое соединенное королевство драконов! И что я там, спрашивается, забыла? Никогда меня к драконам не тянуло. А сейчас, когда я вижу перед собой куратора, так и вовсе сбежать хочется. Что это за настырный мужчина, который всеми правдами и неправдами собирается впихнуть мне в голову все о драконах? Спасите! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

Драконья практика слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
355 мин / 05:55

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