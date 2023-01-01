Драконья практика. Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Анны Минаевой – «Драконья практика». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Училась себе в академии, почти никого не трогала, высшее образование получала… И на тебе – на практику отправляют против моей воли! Да никуда-то там, а в целое соединенное королевство драконов! И что я там, спрашивается, забыла? Никогда меня к драконам не тянуло. А сейчас, когда я вижу перед собой куратора, так и вовсе сбежать хочется. Что это за настырный мужчина, который всеми правдами и неправдами собирается впихнуть мне в голову все о драконах? Спасите! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Драконья практика слушать на видеосервисе Wink.