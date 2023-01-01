Драконья доля. Надежда Кузьмина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы родились в тридевятом царстве, это не гарантия того, что ваша жизнь – сказка. Если в жилах течeт часть крови легендарных магических существ, это не значит, что вы сами необычны и особенны. Прадед Шианы был драконом, но сама она – всего лишь крестьянская девчонка, живущая с мачехой и отчи�мом в деревенской глуши на юге Драконьей Империи. Сможет ли та, кому от рожденья «не дано», преодолеть силу тяжести, привычки, предрассудки – и подняться в высоту?



Драконья доля слушать на видеосервисе Wink.