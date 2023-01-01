Драконий союз, или Академия льда и пламени. Екатерина Верхова
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Драконий союз, или Академия льда и пламени. Екатерина Верхова

Драконий союз, или Академия льда и пламени. Екатерина Верхова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика534 мин16+

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О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной российской писательницы Екатерины Верховой «Драконий союз, или Академия льда и пламени». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Яной Медведевой. Проснуться в одной постели с врагом – полбеды. Куда хуже раскрыть ему страшную семейную тайну, поступить в одну академию и вместе оказаться подозреваемыми в краже стихийных драконьих артефактов. Как показывает практика, сказки случаются только с плохими девочками. Хорошим уготован полный звездец. Здравствуйте, меня зовут Кэролина Фарлоу, и я мечтаю вернуть свою тихую и размеренную жизнь. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

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Жанр
Фантастика
Время
534 мин / 08:54

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