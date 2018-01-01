Дракон во френдзоне, или Драконий отбор по-дружески. Полина Нема (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Полины Немы – «Дракон во френдзоне. Или драконий отбор по-дружески», первую в серии «Если женщине всего лишь тридцать». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Всю жи�знь у меня никак не ладились отношения с мужчинами. И вот судьба подбросила мне шанс. Жизнь в магическом мире, где мне пришлось подружиться с королем-драконом. Он решил жениться, но по традиции должен выбрать невесту через отбор. Вот только не предупредил, что я буду его участницей. Ведь не на мне же он жениться собрался? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Дракон во френдзоне, или Драконий отбор по-дружески слушать на видеосервисе Wink.