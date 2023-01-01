Дракон цвета любви. Галина Гончарова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Все больше девушек обретает своего дракона, рвутся в небо, становятся на крыло. И все больше монстров лезет на сушу. Разрушены заставы, гибнут драконы и люди, опасно раскачивается на невидимой цепи мир… Выдержит ли? Или сорвется в пропасть, откуда нет возврата? Властолюбие принца и безжалостность ученого против любви к небу и желания летать – что победит? Если человек без чести и совести найдет способ управлять химерами, смогут ли драконы остановить их? Или уйдут в последний безнадежный бой в попытке отстоять свое гнездо? Ответ не могут дать даже боги. И в небо уходит новый отряд… Пять причин для покупки: 1. Узнать, чем закончится эта удивительная история. 2. Выяснить, кого полюбит главная героиня. 3. Взлететь в небо на крыльях дракона, побывать в центре грозы и даже отправиться на боевой вылет. 4. Понять, как можно приручить и победить химер – самых страшных созданий Фейервальда. 5. Оценить чувство юмора богов и силу настоящей любви.



Дракон цвета любви слушать на видеосервисе Wink.