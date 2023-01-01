Дракон цвета крови. Галина Гончарова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Страшное потрясение ждет Академию Драконариев. Привыкли издеваться над безответной однокурсницей, а она вдруг поменялась. Да так, что страшно становится. Результат жестокой шутки привел к тому, что душа Каэтаны ушла, и в ее теле оказалась душа женщины иного мира. Комсомолки, спортсменки и фитнес-тренера. Зоя в себе сомневаться и терпеть унижения не будет. И займется она тем, что лучше всего умеет. Создаст свою спортивную секцию. Говорите, женской дружбы не бывает? Еще как бывает. Рецепт прост. Много спорта, много врагов вокруг – и драконы. Смешать, взболтать… драконы против и уже изволили скушать врагов? Тогда оставляем тренировки. А драконы – драконы сами останутся. Драконы цвета крови врагов. 5 причин купить книгу: 1. Вы сможете полетать на драконе и поплавать с ним. 2. Узнаете о том, как тренировки влияют на потомственных дворянок. 3. И о том, что будет, если принести в другой мир что-то новенькое (фитнес, стрип-пластику, брейк-данс). 4. Потанцуете на краю обрыва. 5. Раскопаете древнюю историю предательства.



Дракон цвета крови слушать на видеосервисе Wink.