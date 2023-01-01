Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая коллекция увлекательных и злободневных историй от лучших представителей жанра. Фэнтези, мистика, киберпанк, постапокалипсис и альтернативная история – весь спектр и на любой вкус. Среди авторов сборника – признанные мастера и представители нового поколения фантастов. Многочисленных поклонников жанра традиционно порадует новый рассказ Сергея Лукьяненко – ироничный и весьма актуальный. Фантастика и жизнь, как всегда, неразрывно связаны.



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