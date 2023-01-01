WinkАудиокнигиДозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко
Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика742 мин16+
Сюжет
Новая коллекция увлекательных и злободневных историй от лучших представителей жанра. Фэнтези, мистика, киберпанк, постапокалипсис и альтернативная история – весь спектр и на любой вкус. Среди авторов сборника – признанные мастера и представители нового поколения фантастов. Многочисленных поклонников жанра традиционно порадует новый рассказ Сергея Лукьяненко – ироничный и весьма актуальный. Фантастика и жизнь, как всегда, неразрывно связаны.
Дозор навсегда слушать на видеосервисе Wink.
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ЖанрыФантастика, Русская литература
Рейтинг
Авторы и чтецы книги «Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко»Всё
- АБАвтор
Александр
Бачило
- АБАвтор
Александр
Белаш
- АдАвтор
Алекс
де Клемешье
- АМАвтор
Алексей
Молокин
- ДЗАвтор
Дарья
Зарубина
- ЕЛАвтор
Евгений
Лукин
- ЛКАвтор
Леонид
Каганов
- ЛБАвтор
Людмила
Белаш
- МЧАвтор
Максим
Черепанов
- МТАвтор
Михаил
Тырин
- НРАвтор
Наталья
Резанова
- НГАвтор
Николай
Горнов
- ОДАвтор
Олег
Дивов
- ОКАвтор
Олег
Кожин
- СЛАвтор
Сергей
Лукьяненко
- ЮЗАвтор
Юлия
Зонис
- ЮОАвтор
Юлия
Остапенко
- АДЧтец
Алексей
Данков
- ВСЧтец
Валерий
Смекалов
- ВСЧтец
Воронецкий
Станислав
- ИСЧтец
Игорь
Сергеев
- КБЧтец
Ксения
Бржезовская
- МСЧтец
Максим
Сергеев
- ЮБЧтец
Юлия
Бочанова
- ЮКЧтец
Юрий
Кузаков