Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко
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Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко

Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика742 мин16+

Сюжет

Новая коллекция увлекательных и злободневных историй от лучших представителей жанра. Фэнтези, мистика, киберпанк, постапокалипсис и альтернативная история – весь спектр и на любой вкус. Среди авторов сборника – признанные мастера и представители нового поколения фантастов. Многочисленных поклонников жанра традиционно порадует новый рассказ Сергея Лукьяненко – ироничный и весьма актуальный. Фантастика и жизнь, как всегда, неразрывно связаны.

Дозор навсегда слушать на видеосервисе Wink.

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Авторы и чтецы книги «Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018 (сборник). Александр Бачило,Олег Дивов,Евгений Лукин,Сергей Лукьяненко»

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