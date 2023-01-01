WinkАудиокнигиДознание капитана Сташевича. Владимир Гораль
Дознание капитана Сташевича. Владимир Гораль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы1013 мин18+
Сюжет
Полное издание. Части романы ранее публиковались отдельно. Расследование преступления в лагере для военнопленных знакомит читателя с бывшим следователем контрразведки Смерш капитаном Сташевичем. Преступление обязательно будет раскрыто и справедливость восторжествует. Таков финал романа «Нуар в таежных тонах». Но будет ли окончена история? С капитаном Сташевичем мы вновь встретимся во второй части дилогии – «Иркутская рапсодия». На этот раз в качестве начальника оперативной группы «Ангара» в отделе убийств одного из центральных районов города Иркутска. Книга содержит нецензурную брань. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань
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