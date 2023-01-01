Дознание капитана Сташевича. Владимир Гораль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полное издание. Части романы ранее публиковались отдельно. Расследование преступления в лагере для военнопленных знакомит читателя с бывшим следователем контрразведки Смерш капитаном Сташевичем. Преступление обязательно будет раскрыто и справедливость восторжествует. Таков финал романа «Нуар в таежных тонах». Но будет ли окончена история? С капитаном Сташевичем мы вновь встретимся во второй части дилогии – «Иркутская рапсодия». На этот раз в качестве начальника оперативной группы «Ангара» в отделе убийств одного из центральных районов города Иркутска. Книга содержит нецензурную брань. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Дознание капитана Сташевича слушать на видеосервисе Wink.