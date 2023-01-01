Дождь в Токио. Ясмин Шакарами
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Дождь в Токио. Ясмин Шакарами

Дождь в Токио. Ясмин Шакарами (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза588 мин16+

Сюжет

Самый романтичный бестселлер весны про любовь на фоне катастрофы и в сеттинге чарующего Токио! Бестселлер Amazon.de! Малу так хотелось уехать подальше от дома, что она с радостью согласилась отправиться в Японию по программе школьного обмена. Поразительный Токио сверкает неоновыми огнями и никогда не затихающей жизнью. А новый одноклассник Кентаро показывает девушке все то, что сам так любит в этом городе. Постепенно Малу как будто заново открывает себя на этих залитых дождем и согретых солнцем улицах, а их с Кентаро чувства друг к другу неумолимо растут так, что кажется, будто мир вот-вот перевернется. И он перевернулся, когда на Токио обрушилась катастрофа. Теперь Малу придется сделать все возможное и невозможное, чтобы отыскать свою любовь в хаосе опустошенного мегаполиса.

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