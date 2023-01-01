Доверьтесь мне. Я – доктор. Макс Пембертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы собираетесь заболеть, то лучше всего не делайте этого в первую среду августа. Как раз в этот день новоиспеченные выпускники медицинских университетов поступают на первые рабочие места и сталкиваются с задачей применить на практике то, чему они посвятили последние 6 лет обучения. В первой части трилогии Макса Пембертона трогательно и с юмором описываются впечатления интерна от первого года работы в Национальной службе здравоохранения Великобритании. Юношеский максимализм доктора сменяется откровенным недоумением от осознания того, насколько мало в его деле собственно «спасения жизней» и как много времени уходит на заполнение бланков и обдумывание важных проблем, которые не обсуждались нигде раньше. Например, как ответить родственнику на вопрос о том, выжил ли его близкий? В то же время Макс и его юные коллеги вместе ищут ответы на сложные вопросы о жизни, любви, психическом здоровье и о том, как все-таки выкроить время на стирку. В этой книге Макс Пембертон предоставляет читателю возможность приоткрыть дверь в мир, куда обычному человеку без медицинского образования вход запрещен. Макс Пембертон – врач, ведущий еженедельную колонку в The Daily Telegraph и Reader



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