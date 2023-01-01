Дотянуться издалека 2. Ольга Васильева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все песни к данной аудиокниге написаны Ольгой Васильевой. Исполнители песен и авторы музыки – барды-исполнители Сергей Гелик и Кеша Северный. Ольга ВАСИЛЬЕВА – автор романов, повестей, сказок, стихов. Член Российского Союза писателей. Автор неординарный, сохранивший способность писать старомодно-красивым русским языком, хотя уже на протяжении ряда лет проживает в эмиграции, бывшая петербурженка. Это – четвертая ее книга. Предыдущие аудиокниги: «Осенняя элегия», «Несколько историй о жизни, любви и не только» и «Дотянуться издалека». Толчком ее творчеству явилось, как она сама говорит, уход из жизни ее близкого друга – очень близкого, но никогда не встреченного в реальной жизни… И она начала писать – в память о нем. Чтоб показать миру его картины, чтоб не ушла память о Друге… В этой книге, которая является логическим продолжением предыдущей книги «Дотянуться издалека», использованы отрывки из писем и картина под названием «Дерево», написанная человеком, с которым она так и не встретилась в жизни и даже имени его ей не дано было узнать. Он называл себя только инициалами С.К. На ее сайте http://starybridge.com/ можно увидеть все его картины – большинство из которых явилось иллюстрациями к написанным ею сказкам для взрослых, новеллам, стихам. Мы живы, пока нас помнят. С.К.



Дотянуться издалека 2 слушать на видеосервисе Wink.