Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский
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Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский

Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Классика, Русская литература112 мин16+
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О книге

О личной жизни, о творчестве, о разочарованиях и радостях! Читаем мысли классика мировой литературы! Книга «Достоевский. Мысли на каждый день» составлена из отрывков писем, дневников, записных книжек Фёдора Михайловича. Это уникальная возможность заглянуть в мысли и разделить чувства великого русского писателя. В этих записях читатель найдет размышления Достоевского о своем творчестве, о личной жизни, а также о событиях и людях, которые его окружали. Писатель откровенно делится своими переживаниями, разочарованиями и радостями, что позволяет нам лучше понять его как человека и как автора.

Достоевский слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика, Русская литература
Время
112 мин / 01:52

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