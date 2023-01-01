Достоевский. Мысли на каждый день. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

О личной жизни, о творчестве, о разочарованиях и радостях! Читаем мысли классика мировой литературы! Книга «Достоевский. Мысли на каждый день» составлена из отрывков писем, дневников, записных книжек Фёдора Михайловича. Это уникальная возможность заглянуть в мысли и разделить чувства великого �русского писателя. В этих записях читатель найдет размышления Достоевского о своем творчестве, о личной жизни, а также о событиях и людях, которые его окружали. Писатель откровенно делится своими переживаниями, разочарованиями и радостями, что позволяет нам лучше понять его как человека и как автора.





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