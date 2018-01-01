Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность. Евгений Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу известного русского писателя Евгения Соловьева из серии «Жизнь замечательных людей» – «Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность». "Имя Федора Михайловича Достоевского упоминается обыкновенно наряду с именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах «стаи славной» беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы, таланта и общности «литературного происхождения» (от Гоголя), то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это – его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. " Евгений Соловьев, «Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность» ©



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