Достижение целей: Пошаговая система. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О трансформационном коучинге, цель которого состоит в том, чтобы помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал, определить свои главные ценности и видение цели в жизни. Трансформация происходит тогда, когда людям задают открытые вопросы вместо того, чтобы говорить им, что делать.



Достижение целей: Пошаговая система слушать на видеосервисе Wink.