WinkАудиокнигиДостижение целей: Пошаговая система. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс
Достижение целей: Пошаговая система. Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология502 мин12+
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Сюжет
О трансформационном коучинге, цель которого состоит в том, чтобы помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал, определить свои главные ценности и видение цели в жизни. Трансформация происходит тогда, когда людям задают открытые вопросы вместо того, чтобы говорить им, что делать.
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