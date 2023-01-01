Дорога сильных. На пороге мира. Анна Попова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Приключенческое фэнтези с интригующей романтической линией, атмосферой средневекового севера и невроятно проработанным фэнтезийным миром! В этот мир забрали многих, но выжили далеко не все. Линде повезло не погибнуть – но и только. Близкий человек умер у нее на руках, магическим даром обделили, а судьба простой девушки не для нее. Виктор любил фехтование, но никогда не думал, что это пригодится в реальной жизни. Теперь он воин, который может рассчитывать лишь на свои умения. Они помнят больше других, но память подводит, подкидывая чужие воспоминания. Маг, спасший из рук врагов, хранит свои темные тайны. А по лесам рыщут те, кто снится в кошмарах, не оставляя попыток найти выживших – выходцев из иного мира. И близок час, когда у них это получится.



Дорога сильных слушать на видеосервисе Wink.