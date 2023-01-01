Магический универ. Дорога домой. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Мир магии более-менее привык к выходкам Юльки и ее друзей, а вот справится ли с ними мир техники? Хулиганы, наркоманы, сектанты, воры, мошенники… привычное зло для многих, но недопустимое для веселой компании с факультета самоубийц. У них на все свое мнение и свои методы решения проблем. И проблемы будут решены. Причем быстро. Ведь надо еще, наконец, поймать своего главного врага, разоблачить предателя среди друзей, да и замуж выйти Юльке тоже бы не помешало… да-да, за обожаемого элвара и величество по совместительству. Трудности, преграды, неожиданности? Но когда боевых магов это волновало?



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