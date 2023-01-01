WinkАудиокнигиДонырнуть до звезд (сборник). Сергей Лукьяненко
Донырнуть до звезд (сборник). Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика715 мин12+
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Сюжет
Сергей Лукьяненко – имя, которое для всех ценителей отечественной фантастики давно уже не нуждается в пояснениях и комментариях. Перед вами «Маленькие шедевры» мастера отечественной фантастики – повести и рассказы разных лет, по-прежнему восхищающие многообразием жанров и направлений и о�ригинальностью сюжетов.
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