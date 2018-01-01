Дон-Кихот Ламанчский. Варвара Андреевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу известной детской писательницы Варвары Андреевской – «Дон -Кихот Ламанчский». «– Вот что! я буду называться Дон -Кихотом Ламанчским!– продолжал мысленно рассуждать Кихада: – лучше этого трудно что-либо придумать! Теперь кажется все готово! можно смело выступить в поход … впрочем нет!– настоящий рыцарь должен обязательно иметь даму сердца, во имя которой совершаются все его подвиги без этого он все равно, что тело – без души… после продолжительных размышлений он наконец вспомнил что в соседней деревушке Тобозо, когда-то давно, заметил одну, чрезвычайно хорошенькую, краснощекую крестьянскую девушку, на которой и порешил остановить свой выбор. Но она называлась совершенно простым именем Альдонсо Лоренсо. – Ничего, мы переименуем ее в Дульсинею Тобосскую, она будет считаться принцессою крови… Не предупредив никого о задуманном предприятии, рыцарь наш в одно прекрасное утро нарядился в латы, увенчал свою неразумную головушку самодельным шлемом взял в руку копье и, оседлав Россинанта, выехал из дома через задние ворота, прямо в поле, чтобы не встретиться ни с кем из знакомых.» Варвара Андреевская, «Дон -Кихот Ламанчский» ©



Дон-Кихот Ламанчский слушать на видеосервисе Wink.