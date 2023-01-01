Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра
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Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра

Дон Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика1463 мин12+
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Сюжет

Первая часть гениального творения Сервантеса – романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» – увидела свет в январе 1605, вторая часть – в 1615 году. Роман сразу стал чрезвычайно популярен. Дон Кихот и его преданный оруженосец Санчо, Дульсинея, и даже Россинант вскоре получили такую известность, что на карнавалах в Испании стали появляться маски, воспроизводившие эти образы романа. Для современников Сервантеса «Дон Кихот» остался популярным развлекательным романом. Никто не думал искать в этой книге чего-либо иного, кроме осмеяния рыцарских романов. Но уже с XVIII века «Дон Кихот» входит в золотой фонд мировой литературы как одно из ее величайших произведений, а сам «рыцарь печального образа» становится символическим характером, выражающим вечные свойства человеческого духа.

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