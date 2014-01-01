Дон Карлос (спектакль). Фридрих Шиллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль «Дон Карлос» по одноименной трагедии Фридриха Шиллера и опере Джузеппе Верди. Драматическое произведение, написанное в 1783—1787 годах, повествует об общественных и политических конфликтах начала Восьмидесятилетней войны, в ходе которой нидерландские провинции завоевали независим�ость от Испании, а также о социальных и семейных интригах при дворе короля Филиппа II. Радиопостановка. © ИДДК, 2014



Дон Карлос (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.