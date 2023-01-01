Домовой. Олег Рой (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

О квартире номер двести двадцать два не зря шла дурная слава – ни один из владельцев не задерживался там надолго, а соседи по лестничной клетке привыкли к ужасному шуму и испуганным воплям. Молодая мама Вика и не предполагала, во что ввязывается, когда согласилась на выгодное с первого взгляд�а предложение риелтора. А дальше… А дальше мне пришлось брать все в свои лапы, ведь люди ничегошеньки без нас, котов, и сделать не могут!



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