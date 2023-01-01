Домовой из Тэребю. Сельма Лагерлеф
Wink
Аудиокниги
Домовой из Тэребю. Сельма Лагерлеф

Домовой из Тэребю. Сельма Лагерлеф (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика176 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Произведения лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлеф (первой женщины, получившей столь престижную премию по литературе) буквально проникнуты мистическим колоритом бескрайних Скандинавских просторов. В своих повестях и рассказах, она показывает нам насколько судьбоносной является связь между людьми, природой и ее созданиями. Простой, образный язык напоминает традиции устного народного творчества. «Но, – как писала сама Сельма Лагерлеф, – быть простой сложно», и поэтому можно только догадываться какого труда и мастерства потребовала эта кажущаяся легкость и простота от автора.

Домовой из Тэребю слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг