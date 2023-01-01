Домовой из Тэребю. Сельма Лагерлеф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Произведения лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлеф (первой женщины, получившей столь престижную премию по литературе) буквально проникнуты мистическим колоритом бескрайних Скандинавских просторов. В своих повестях и рассказах, она показывает нам насколько судьбоносной является свя�зь между людьми, природой и ее созданиями. Простой, образный язык напоминает традиции устного народного творчества. «Но, – как писала сама Сельма Лагерлеф, – быть простой сложно», и поэтому можно только догадываться какого труда и мастерства потребовала эта кажущаяся легкость и простота от автора.



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