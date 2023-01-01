Доминик Каррера. Курорт. Дмитрий Колесников (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Колесников – российский писатель-фантаст, ставший популярным благодаря циклу книг «Доминик Каррера», написанному в жанре попаданчества. Место, куда попадает его герой,– мир техномагии. Доминик не помнит своего прошлого, но точно знает, что умер и оказался в теле подростка в одном из параллельных миров. Здесь царит матриархат, мужчины – на вторых ролях, а сам герой – потомок обедневшего аристократического рода и сирота. В мире, где он очутился, магия превалирует над техническим прогрессом, но герою удаётся доселе небывалое – объединить и то, и другое. Перед ним встают перспективы серьёзного роста в этом мире, несмотря на засилье женщин. В четвёртой книге цикла нас ждёт окончание истории. Доминик оказывается на секретной базе под названием «Курорт», где планирует, не тратя времени даром, заняться своими разработками. Но вскоре неожиданно оказывается в плену, причём за него готовы заплатить баснословный выкуп. Меж тем сплетни о герое достигают всё больших масштабов. Доминик решает воспользоваться сложившимися обстоятельствами в свою пользу. Слушайте завершение тетралогии.



Доминик Каррера слушать на видеосервисе Wink.