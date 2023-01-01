Домби и сын. Части 3 и 4 (полная версия). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чарльз Джон Хаффем Диккенс (1812–1870) – выдающийся английский писатель, романист и очеркист, классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX столетия. Роман «Торговый дом „Домби и сын“. Торговля оптом, в розницу и на экспорт» (таково оригинальное название книги) был им написан в 1848 году. Действие произведения разворачивается в современной автору Англии. В семье лондонского коммерсанта мистера Домби рождается мальчик. Теперь название фирмы «Домби и сын», одной из крупнейших в городе, вновь наполняется реальным смыслом: у владельца появился наследник! Радость отцовства мистеру Домби уже знакома: у него есть дочь по имени Флоренс. Но для продолжения рода и передачи семейного бизнеса ему был нужен сын, и вот он появился. Долгожданное событие омрачено кончиной миссис Домби: она умерла от послеродовых осложнений. Воспитывать детей мистеру Домби предстоит в одиночку, если не считать взятой в дом кормилицы. Львиную долю своего внимания хозяин уделяет малютке Полу, забывая при этом о Флоренс… Хотите знать, чем обернeтся холодность отца по отношению к дочери? Прослушайте аудиоверсию знаменитого романа.



Домби и сын слушать на видеосервисе Wink.