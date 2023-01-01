Дом в Мансуровском. Мария Метлицкая (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Женские судьбы всегда в центре внимания Марии Метлицкой. Каждая читательница, прочтя ее книгу, может с уверенностью сказать, что на душе стало лучше и легче: теплая интонация, жизненные ситуации, узнаваемые герои – все это оказывает психотерапевтический эффект. «Дом в Мансуровском» – роман о семье, о том, как семейные узы, любовь, полученная в ранние годы, хранят нас в непростой взрослой жизни. Сестры Юля и Маруся Ниточкины родились в счастливой и очень дружной семье. Отец, Александр Евгеньевич, профессор Московского университета, души не чаял в дочерях. Мачеха Ася, которую и язык бы не повернулся назвать этим неприятным словом, любила их горячо и беззаветно. В жизни Юли и Маруси хватало трудностей, но любовь родителей неизменно была их оберегом. Семья – самое важное, что бы ни случилось. Так говорила Ася, и Юля с Марусей не раз в этом убеждались. И даже семейная тайна, выпавшая скелетом из шкафа в самый неподходящий момент, не разобщила сестер, а лишь укрепила их узы. А вера в то, что за плохими временами приходят хорошие, позволила не отчаяться в сложный момент. И читатель верит вместе с ними: лучшие времена обязательно придут, иначе быть не может.



Дом в Мансуровском слушать на видеосервисе Wink.