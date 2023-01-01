Пандемониум. Дом у Змеиного озера. Евгений Гаглоев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Гаглоев «Пандемониум. Дом у Змеиного озера» – восьмая книга серии «Пандемониум» от признанного мастера молодежного фэнтези. Нас ждут новые приключения в мирах Санкт-Эринбурга! Нелегко приходится Тимофею после того, как вся академия «Пандемониум» узнала его тайну. Даже близкие друзья опасаются Огненного волка, что уж говорить об остальных! Ученики шарахаются от него и провожают испуганными взглядами. Даже Лиза не готова поддержать Тимофея – она по-прежнему не хочет разговаривать с ним, и потому Зверев ничего не знает о беде, в которую попала его девушка. И ни Лиза, ни Тимофей не догадываются, что их ссора – лишь часть коварного плана Ирины Зверевой. Мстительная девчонка закрутила сложнейшую интригу, но ей не приходит в голову, что она тоже может стать жертвой хитроумного обмана.



Пандемониум слушать на видеосервисе Wink.