Дом соли и печали. Эрин Крейг (книга, 2020) слушать онлайн

В морском царстве, в сказочном государстве прокляты двенадцать сестер… Цепь Соленых островов раскинулась в Калейском море, словно драгоценное ожерелье. Когда-то у герцога Соленых островов было двенадцать дочерей. А теперь осталось всего восемь. Поговаривают, что семейство Фавмант проклято, и тьма забирает дочерей герцога по очереди. Мы рождены от Соли, мы живем Солью и мы возвращаемся в Соль… Аннали, вторая дочь герцога, знает, что находится в опасности. Встревоженная призрачными видениями, она подозревает, что смерти ее сестер не были случайны. Каждую ночь девушки ускользали на роскошный заколдованный бал. До восхода солнца они кружились в смертельном танце, а потом их находили мертвыми. Возможно, в гибели девушек виновен мрачный человек-дракон, который правит балом? Аннали должна разгадать его тайну, пока тьма не поглотила ее. Сможет ли дочь Соли избежать злого рока?



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