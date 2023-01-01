Дом минималиста. Комната за комнатой, путь от хаоса к осмысленной жизни. Джошуа Беккер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представьте жизнь, о которой всегда мечтали. Продуктивная. Осознанная. Избавленная от беспорядка и окруженная покоем и безмятежностью. Вы можете полюбить ваш дом еще больше, владея меньшим и организуя окружающее пространство. Применяя минимализм, вы сможете сосредоточиться самом важном: общении с близкими, путешествиях, любимом хобби и на том, чтобы жить более насыщенной жизнью. Книга содержит простые и действенные рекомендации, которые помогут вам сэкономить время и деньги, чтобы встать на путь к более простому образу жизни. Сделайте глубокий вдох. Пришло время начать сортировку. Джошуа Беккер – создатель самого влиятельного блога о минимализме becomingminimalist.com и автор книги «Меньше значит больше». Уже более 10 лет он учит других минимализму, выступает на конференциях и помогает миллионам людей обрести дом мечты.



Дом минималиста слушать на видеосервисе Wink.