Дом кривых стен. Содзи Симада (книга, 1982) слушать онлайн

Сюжет

Япония, Рождество 1983 года. Богатый промышленник Кодзабуро Хамамото собрал в своем особняке друзей и знакомых. Гости поражены его домом – причудливой конструкцией с множеством комнат, наклонными полами и непонятно куда ведущими лестницами, с «падающей» высокой башней, напоминающей Пизанскую. Все они восторгаются фантазией хозяина и готовятся весело встретить Рождество. Но их ожиданиям не суждено сбыться. Потому что в сочельник в доме происходит убийство. От удара ножом погибает шофер одного из приглашенных. Срочно вызванные полицейские в полном замешательстве. Ведь убийство невозможно было совершить – все обстоятельства и условия против этого. Да и мотива ни у кого нет… Пока инспектор с помощниками ломают голову, а гости пребывают в прострации, в доме происходит второе убийство, еще более невероятное. Связавшись с начальством, ошеломленные полицейские узнают, что к ним едет человек, способный найти преступника. Что это астролог и гадатель из Токио Киeси Митараи. И что лишь он один способен разобраться в этой умопомрачительной головоломке… У вас будут все необходимые ключи. Но сможете ли вы найти отгадку прежде, чем это сделают сыщики?



Дом кривых стен слушать на видеосервисе Wink.