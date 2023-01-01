Дом, где пахнет шарлоткой. О теплых встречах, женской дружбе и мечтах, которые вредно откладывать. Наталья Третьякова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Почему любовь похожа на горную болезнь? Для чего солнце прячется в горной сумочке? Какой вкус у сгущенки из Нарнии? От автора бестселлера «Смешинки и грустинки»! Наталья Третьякова – natretyak – автор забавных и трогательных историй, блогер, которого читают более 150 тысяч подписчиков. Вы сидите в мягком кресле, укутавшись в пушистый плед, кошка мурлычет на коленях. Комната наполнена уютом, теплом и ароматом яблочного пирога. В такую атмосферу погружает книга «Дом, где пахнет шарлоткой». Когда все горести отступают, а на душе предвкушение праздника, дружеских встреч, улыбок близких, отдыха и радости. Выяснить, почему у каждой женщины в сумке кусочек солнца. Найти птицу счастья, попробовать сгущенку из Нарнии, попасть под чары сапог «кротового» цвета. Увидеть сон, который изменит жизнь, узнать, как простые чудеса, сделанные своими руками, могут спасти чужую семью. Найти друзей, с которыми и пожар не страшен, любить так, что кружится голова. Согревать внутренним светом, смеяться, чувствовать, пробовать новое. И жить, жить, жить! Прямо сейчас.



Дом, где пахнет шарлоткой слушать на видеосервисе Wink.