WinkАудиокнигиДолина Совести. Марина и Сергей Дяченко
Долина Совести. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика690 мин12+
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Сюжет
Герой романа Марины и Сергея Дяченко обаятелен и, без сомнения, талантлив. Друзья не мыслят себя без него, мама души в нем не чает, женщины стоят у него под окнами. У всеобщей любви есть лишь одна темная сторона: всякий, кто встречается у него на пути, рискует жизнью. Кто сумеет без потерь пересечь Долину совести?
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