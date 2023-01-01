Долина молчаливых призраков. Джеймс Оливер Кервуд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джеймс Кервуд родился в 1878 году в американском городе Оуоссо (шт. Мичиган). Он бросил школу, так и не получив аттестата, но, тем не менее, успешно сдал вступительные экзамены в Университет Мичигана, где изучал журналистику. Первые рассказы Кервуд напечатал ещe в подростковом возрасте. К 1909 году он скопил немного денег для путешествия по северо-западу Канады – путешествия, которое стало главным источником его вдохновения и побудило написать ряд рассказов о северной глуши. Благодаря успеху своих романов Кервуд получил возможность проводить время на Юконе и Аляске каждый год в течение нескольких месяцев. Эти поездки были настолько богаты впечатлениями, что Кервуд написал на их основе более 30 книг. Мы рады представить вам аудиоверсию одной из них. «Долина молчаливых призраков» – это замечательная сказка о Джиме Кенте и о Маретте, удивительной маленькой богини Долины Молчаливых призраков в жилах которой текла старинная кровь первых поселенцев этого края!



Долина молчаливых призраков слушать на видеосервисе Wink.