Долина драконов. Магическая сделка. Елена Звездная (книга, 2020) слушать онлайн

Елена Звeздная – современная российская писательница, пожалуй, самый популярный автор в жанре романтического фэнтези. Предлагаем в аудиоформате третью книгу цикла «Долина драконов», в которой продолжаются приключения Милады Радович, девушки-сироты, обучающейся в Университете Магии. В жизни героини наступила тeмная полоса. Едва только Милада успела свыкнуться с мыслью, что по роду она дракон, как сразу же двое братьев – правящий Ирэнарн и Владыка Гаррат – устроили борьбу за право распоряжаться еe судьбой. После их жуткого противостояния в Горлумском лесу девушка через портал переносится в спальню Ирэнарна. Но ведь известно, что та, кто войдeт в спальню Чeрного дракона, никогда не сможет еe покинуть… Не теряя времени даром, дракон пользуется своим правом и надевает на Миладу золотые украшения – символ его власти. Неужели теперь она должна навсегда стать его рабой? Хотите узнать, чем закончатся злоключения героини? Слушайте аудиокнигу «Магическая сделка». –



Долина драконов слушать на видеосервисе Wink.