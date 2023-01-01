Долги тают на глазах. Саидмурод Давлатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Долги – это кандалы, которые тянут вниз, не дают развиваться и чувствовать себя счастливым. Автор этой книги, международный бизнес-тренер, доктор экономических наук и владелец 23 бизнесов, предлагает продуманную стратегию избавления от финансового ярма. Саидмурод Давлатов знает, о чем говорит. 12 лет назад из-за серии неудачных решений он оказался должен 1 846 000 долларов. В списке его заемщиков значилось 174 человека. Плюс к этому за ним числились кредиты четырем разным банкам на сумму 493 000 долларов. Как тут не впасть в уныние? Однако Давлатов сумел полностью избавиться от долгов и достичь финансового благополучия. Его книга объясняет, как: • разработать комфортную стратегию избавления от долгов • составить график погашения кредитов • сохранять позитивный настрой, несмотря на психологическое давление • правильно разговаривать с кредиторами • раз и навсегда избавиться от мышления должника • не создавать ситуаций, которые подталкивают к новым долгам.



Долги тают на глазах слушать на видеосервисе Wink.