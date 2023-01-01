Долгая Прогулка. Бегущий человек. Стивен Кинг (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Это была страшная игра – игра на выживание. Это была Долгая Прогулка. Прогулка со Смертью, ибо смерть ожидала каждого упавшего. Дорога к счастью – потому что победивший в игре получал все. На долгую прогулку вышли многие – но закончит ее только один. Остальные лягут мертвыми на дороге – потому что дорога к счастью для одного станет последней дорогой для многих. Год 2025-й. Здесь царит нищета и безнадежность. Здесь люди участвуют не в президентских гонках, а в гонках со Смертью. Бен Ричардс потерял работу, а вместе с ней и надежду спасти умирающую дочь. Но у человека из трущоб всегда остается один, последний выход: участие в смертельно опасном реалити-шоу, в котором свою «жертву» преследует команда профессиональных убийц. Если Бен выиграет – денежный приз будет огромен, если же проиграет – погибнет. И теперь он бежит, сражаясь за свою жизнь, а у зрителей этой жестокой битвы есть возможность помочь ему – или его преследователям… Долгая Прогулка – исполнитель Александр Аравушкин Бегущий человек – исполнитель Игорь Князев.





Долгая Прогулка слушать на видеосервисе Wink.