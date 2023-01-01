Долгая дорога на Карн. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда у тебя есть цель, ты способен сделать многое: вырезать без жалости ковен приспешников дважды проклятого бога, повести легион демонов на штурм последней твердыни Проклятого княжества. Но хватит ли всего этого для того, чтобы покинуть Земли Демонов и вырваться «наверх» к сестре и другу… и наконец отомстить ненавистному врагу…



Долгая дорога на Карн слушать на видеосервисе Wink.