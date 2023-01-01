Доктор. Книга 5. Семён Афанасьев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Семён Афанасьев – популярный русскоязычный писатель-фантаст, живущий в Казахстане. У автора в активе уже немало циклов книг, многие из которых написаны в жанрах фантастического боевика, героической фантастики и фэнтези. Одним из самых известных проектов автора является цикл романов «Доктор», жанр которых можно отнести к социальной фантастике с использованием полюбившегося читателям и слушателям приёма «попаданчества». Вот только перемещение происходит не из нашего мира в параллельный, а наоборот. Погибший в битве с фантастическими тварями воин оказывается в теле жителя нашего мира – шестнадцатилетнего подростка Александра Стесева. Неожиданно у него появляются неординарные способности в области медицины. Не имея специальных знаний, он ставит верные диагнозы даже в тех случаях, когда опытные врачи пребывают в затруднении. Есть у героя и другие дарования. Таланты Александра не остаются незамеченными, и вот уже очень серьёзные люди хотят, чтобы он работал на них. Но у героя свои планы на жизнь: в кажущемся неопытным подростке скрывается личность матёрого бойца из другого мира. Представляем в аудиоформате пятую и финальную книгу серии. Александр Стесев уже давно не нуждается в деньгах, более того, охотно тратит их на благотворительность. Но врагов у Александра по-прежнему хватает. Очередной передел сфер влияния грозит герою опасностью для него и его близких. Спецслужбы не могут дать достаточных гарантий, так что проблему придётся решать ему самому. И решить её необходимо раз и навсегда. Слушайте окончание серии.



Доктор слушать на видеосервисе Wink.